Irán incauta un cargamento de armas pesadas en el sureste del país

Los guardias fronterizos de Irán incautaron un gran cargamento de armas y equipo militar antes de entrar en el país por la provincia sureña de Sistán y Baluchistán.

“Los valientes y esforzados guardias fronterizos de la provincia, gracias a su completo dominio y control de inteligencia sobre la zona limítrofe, tuvieron conocimiento de la intención de los traficantes de introducir un cargamento pesado de armas en el país mediante un vehículo; por ello, inmediatamente incluyeron el asunto en su agenda operativa”, ha declarado este domingo el comandante de la Guardia Fronteriza de Irán, Ali Akbar Yavidan.

Yavidan ha continuado que, en esta operación, además de la incautación de un vehículo, se decomisaron 11 pistolas, 2 escopetas de caza, 10 proyectiles RPG-7 (antipersonal), 18 cargadores y 549 cartuchos.

El general Yavidan ha subrayado que los esfuerzos para identificar y detener a otros implicados en este caso continúan, y ha enfatizado la plena preparación operativa de los guardias fronterizos para enfrentar cualquier tipo de inseguridad en las fronteras del sureste del país.

La semana pasada, las fuerzas iraníes también lograron, en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste de Irán), identificar y confiscar un gran cargamento de aproximadamente 14 toneladas de diversos tipos de armas que iba a ingresar al país de manera clandestina para posible uso en actos terroristas.

Este cargamento incluía varios tipos de pistolas eléctricas de alto voltaje, porras telescópicas, pegatinas, diversos tipos de cuchillos para combatir y matar, y accesorios para armas como láseres (utilizados por terroristas para disparos precisos) en aproximadamente 300 paquetes.

Durante esta operación también fue detenido un ciudadano extranjero, y las autoridades indicaron que estos equipos probablemente estaban destinados a llevar a cabo actos de sabotaje o actividades terroristas dentro del país.

Las autoridades iraníes consideran que estas acciones se llevan a cabo de manera organizada y bajo la dirección de los servicios de inteligencia extranjeros, incluidos el Mossad de Israel, con el objetivo de perturbar la calma, la seguridad del país y generar caos en el interior de Irán.

zas/ncl/tmv