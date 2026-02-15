Araqchi viaja a Suiza para la 2.ª ronda de diálogos con EEUU

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha partido la noche de este domingo Teherán rumbo a Ginebra (Suiza), para asistir a la 2.ª ronda de negociaciones nucleares con EE.UU.

Las discusiones se llevarán a cabo el martes de manera indirecta con la mediación de Omán, país que también se desempeñó como mediador y anfitrión de la primera ronda efectuada el 6 de febrero, según medios oficiales iraníes.

Durante su estancia en Ginebra, Araqchi y la delegación acompañante se reunirá también con el canciller de Suiza, Ignazio Cassis, el ministro de Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, y algunos otros funcionarios internacionales con sede en Suiza.

Teherán ha dejado claro que la nueva ronda de las pláticas no abarca asuntos no nucleares, incluido el programa de misiles o la influencia regional de Irán. Tampoco “hay discusión alguna sobre detener o abandonar el enriquecimiento de uranio”, ha declarado este domingo el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai.

El legislador ha detallado que el equipo negociador iraní ha preparado un paquete de propuestas con el fin de evitar retrasos, en el que también ha trazado las líneas rojas del país.

Los funcionarios iraníes han manifestado que la principal exigencia de Teherán es el levantamiento efectivo y verificable de las sanciones económicas que pesan sobre la nación.

Respecto al programa nuclear pacífico iraní, Teherán sostiene que el enriquecimiento en su propio territorio constituye un derecho legal y lo ha calificado como una línea roja en las negociaciones.

