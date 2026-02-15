Irán entra en club mundial con 110 productos de terapia celular avanzada

El Instituto de Investigación Royan, con seis productos avanzados de terapia celular, elevó a Irán a un puesto entre los líderes mundiales en medicina regenerativa.

Irán dio un paso histórico en medicina regenerativa al presentar seis productos avanzados de terapia celular y de ingeniería de tejidos desarrollados íntegramente por científicos del Instituto de Investigación Royan.

Con esta innovación, el país persa se incorpora al selecto grupo de países fabricantes de 110 productos médicos de terapia avanzada (ATMP) a nivel mundial. Este avance ha elevado la posición del país a nivel mundial del 12.º al 7.º puesto.

Estos productos, que ya cuentan con aprobación regulatoria y están listos para su comercialización, abarcan tratamientos para enfermedades complejas como vitiligo, artritis, úlceras diabéticas, parálisis cerebral, quemaduras, y ciertos tipos de cáncer mediante terapias celulares y CAR-T.

Esta expansión tecnológica no solo mejora el acceso de los pacientes iraníes a tratamientos de vanguardia, sino que también disminuye la dependencia de importaciones médicas costosas.

El ingreso de Irán al club mundial de países fabricantes de 110 productos de terapia celular avanzada no sólo fortalecerá la posición científica de la República Islámica en la región de Asia occidental, sino que también contribuirá a la expansión de su economía basada en el conocimiento.

Según reportes internacionales, de los 148 medicamentos de terapia avanzada aprobados en 2025 por 12 organismos reguladores de renombre mundial, 7 provienen de Irán, lo que situó al país entre los 10 primeros en este sector.

En el año calendario iraní 1402, que corresponde a marzo de 2023 y marzo de 2024, solo había un producto autorizado disponible en medicina regenerativa. Sin embargo, a partir de marzo de 2025, ese número aumentó a siete.

Estos desarrollos tienen además un potencial exportador, ofreciendo a Irán oportunidades estratégicas para ampliar su influencia científica y tecnológica en la región, mientras fortalece su liderazgo en innovación biomédica.

mep/ncl/tmv