Analista asegura: Irán se protege ante presiones de EEUU e Israel

Proteger la soberanía y garantizar la seguridad son principios intransables en toda nación que se respeta y sea digna, e Irán lo mantiene, ha declarado un experto.

El analista político Carlos Santa María, en una entrevista con HispanTV, el sábado comentó las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, en las que “Rusia apoya los esfuerzos de Irán por proteger su soberanía e intereses legítimos, así como por garantizar la seguridad del país en la delicada situación internacional actual”.

Para Santa María, Irán protege sus soberanía y seguridad ante las presiones desde EE.UU. e Israel y la situación regional.

En este contexto, destacó la respuesta de Irán ante cualquier intento contra su soberanía y seguridad, recordando que EE.UU. e Israel tienen “una experiencia trágica” cuando en junio fueron derrotados en su ataque a Irán y tuvieron que mendigar una tregua. “Por tanto, hoy en día, las bajas y las destrucción les dice ahora que todo ha cambiando y si hoy en día piensan hacer una acción militar tienen que saber que la diáspora y el terrorismo interno está siendo controlando y que siempre la derrota será la respuesta definitiva”, subrayó el analista.

Ante las amenazas de Washington. Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere una guerra, avisando que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alertó últimamente a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

El representante permanente de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, declaró el 5 de febrero que las verdaderas amenazas a la paz y la seguridad internacionales no provienen del país persa, sino “desde las flagrantes amenazas de usar la fuerza contra Irán hasta la injerencia en sus asuntos internos”.

