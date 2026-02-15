Naim Qasem: Hezbolá frustró los objetivos de la agresión del enemigo

Hezbolá elogió el papel clave de Irán en apoyo a la Resistencia y destacó el fracaso del enemigo a la hora de eliminar el movimiento libanés.

“Hezbolá logró frustrar los objetivos de la reciente agresión del enemigo, a pesar del martirio de varios de sus líderes y las cuantiosas pérdidas sufridas”, destacó el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, en una misiva dirigida el sábado a Ali Akbar Velayati, el asesor para Asuntos Internacionales del Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

También, calificó a la República islámica de “gran bendición divina”, afirmando que Irán ha provocado el resurgimiento de la religión frente a las potencias de Oriente y Occidente y que “siempre ha apoyado a Palestina y a los oprimidos del mundo”.

En cuanto a la resistencia de Irán ante las guerras y las sanciones durante los últimos 47 años, en concreto la guerra de 12 días lanzada por EE.UU. e Israel contra el país persa, ha manifestado que la firmeza de las autoridades iraníes fue uno de los principales factores que impulsaron la continuidad de este enfoque.

Al recordar los apoyos de Irán a Hezbolá en los primeros años de su fundación, ha recalcado que Hezbolá no olvidará el apoyo de Velayati durante sus inicios y durante su mandato como ministro de Asuntos Exteriores de Irán.

Haciendo alusión a las agresiones israelíes contra el sur del Líbano en los últimos años, ha precisado que dichos ataques produjeron feroces enfrentamientos tras la muerte de varios líderes; sin embargo, la Resistencia continuó su curso y frustró lo que describió como un intento de eliminar a Hezbolá.

Naim Qasem ha reiterado una y otra vez que está al lado del liderazgo iraní y su pueblo ante las crecientes amenazas de EE.UU., advirtiendo que cualquier ataque contra Irán desencadenará un conflicto regional.

