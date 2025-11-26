El líder de Hezbolá afirma que, pese a la intensificación de las crisis, el amanecer de la victoria está cerca y los planes de EE.UU. e Israel llegarán a su fin.

“No importa cuán severas sean las crisis, eventualmente se resolverán. Los actos perversos de agresión del régimen sionista y de Estados Unidos finalmente llegarán a su fin. El Profeta [del Islam] ha dicho que ‘’la victoria viene con la paciencia, la tranquilidad con la dificultad, y ciertamente con la dificultad llega la facilidad”, ha recalcado este miércoles el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem.

Ha agregado que “la victoria es de dos tipos: una victoria del corazón y otra sobre los enemigos”. En el mismo sentido, ha señalado que “quien triunfa en su corazón y en su fe, sin duda vencerá a su enemigo, aunque esa victoria tarde en llegar”.

El sheij Qasem ha hecho estas declaraciones en un mensaje escrito con motivo del aniversario de la formación de las fuerzas voluntarias Basich, que fue establecida en 1979 por orden del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (P).

“Su camino es el camino del Islam, y su honor se eleva a través de la piedad y la devoción. Su éxito radica en mantenerse absolutamente fiel y aferrarse a la verdad”, se lee en su mensaje.

El sheij Qasem ha destacado que “la adhesión a la Velayat (Tutela del Jurista Islámico) sirve como la cuerda de salvación, llamando a una plena lealtad a las directrices del Imam Jomeini”.

El régimen de Israel y EE.UU. siguen violando el derecho internacional y los principios de la ONU en la región. Entre estas infracciones se incluyen los ataques militares contra otros países regionales como el Líbano, la expansión de asentamientos en territorios ocupados, y el uso de la fuerza de manera desproporcionada en Gaza y Cisjordania.

Estas acciones han generado tensiones persistentes con países vecinos y movimientos de Resistencia, así como críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que señalan que dichas prácticas aumentan la inseguridad y obstaculizan los procesos de paz en Asia Occidental.

Mientras tanto, el movimiento Hezbolá ha puesto de relieve que la independencia del Líbano solo puede lograrse oponiéndose y enfrentando cualquier proyecto presentado por países extranjeros.

La Resistencia libanesa, de igual modo, ha asegurado que se reserva el derecho a defender la soberanía del Líbano ante cualquier agresión.

