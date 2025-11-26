Panamá alza la voz en Día de Eliminación de Violencia contra la Mujer

En Panamá, la violencia estatal contra mujeres que critican políticas neoliberales aumentó en 2025, denunciada en la marcha del 25 de nov. en memoria de las hermanas Mirabal.

Este 25 de noviembre, en el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, las panameñas salieron a las calles.

En 2025 las mujeres panameñas denuncian la violación de los derechos humanos laborales y también marchan en rechazo de las políticas antipopulares aplicadas por el actual gobierno.

La fecha, que evoca el femicidio en 1960 de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana es un recordatorio de la situación que aún atraviesan las mujeres en la región y en el caso panameño recrudecidas este año en contra de las manifestantes.

El ejemplo lo representan las mujeres que fueron violentadas en la región de Arimae o en la provincia de Bocas del Toro por protestar contra la reforma a las pensiones durante la primera mitad del año.

John Alonso, Ciudad de Panamá.

hae/rba