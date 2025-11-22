Monitoreo revela baja participación de mujeres en medios de Panamá

Un informe en Panamá alerta sobre la baja participación femenina en medios y el impacto en personas racializadas y con discapacidad.

Apenas el 33% de las personas de las personas presentes en la agenda informativa de Panamá son mujeres. Así lo reflejan los resultados nacionales del Monitoreo Global de Medios, publicados este 21 de noviembre por el Centro de Comunicación y Derechos (CECODES) luego de analizar 150 noticias, 246 fuentes informativas y 153 personas reporteras.

De acuerdo con el estudio, esta participación podría ser aún menor al considerar las intervenciones femeninas en noticias: como sujeto principal, como voceras institucionales o fuentes expertas.

El Monitoreo Global de Medios es un estudio mundial que cada cinco años observa la presencia y representación de género en las noticias y por primera vez se realiza en Panamá desde su inicio en 1995.

Además, contempló un registro de la baja participación de personas afrodescendientes e indígenas con apenas un 6% todavía significativo frente a la nula presencia de personas con discapacidad en estos ámbitos.

John Alonso, Ciudad de Panamá

frr/hnb