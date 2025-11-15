Movimientos sociales panameños exigen reconocer al Estado palestino

Organizaciones populares de Panamá rechazan la política exterior del gobierno y exigen que el país reconozca oficialmente al Estado palestino.

Las manifestaciones de los pueblos alrededor del planeta condenando el genocidio en Gaza son identificadas por distintos analistas como uno de los principales elementos que llevaron a países como Canadá, Francia o el Reino Unido a reconocer al estado palestino en los últimos meses.

Pero esta “ola de reconocimientos” no abarcó al gobierno panameño que seguirá manteniendo a su país como el único de la región latinoamericana sin reconocer oficialmente a Palestina

Y esta decisión es observada como reflejo de una política exterior sin independencia que se perpetua a través de las distintas administraciones de gobierno.

Durante los últimos dos años las organizaciones solidarias con Palestina en Panamá han denunciado el genocidio a pesar del cerco mediático, mientras recuerdan que, aunque la información se esté limitando a través de distintas plataformas, la situación continúa siendo crítica para los palestinos en Gaza y también en Cisjordania

