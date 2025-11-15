UNRWA: Palestinos en Gaza se enfrentan a “una miseria sobre otra”

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advierte sobre el empeoramiento de las condiciones para los palestinos desplazados en Gaza con la llegada del invierno.

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ha lanzado una alerta sobre el empeoramiento de las condiciones de los palestinos desplazados en Gaza a medida que se acerca el invierno, con lluvias frías inundando los campamentos improvisados que albergan a cientos de miles de personas.

“Hace frío y está mojado en Gaza. Los desplazados ahora enfrentan un invierno severo sin lo más básico para protegerse de la lluvia y el frío”, afirmó Lazzarini.

Describió el impacto humanitario como una “miseria sobre miseria”, señalando que los refugios frágiles “se inundan rápidamente, empapando las pertenencias de las personas”.

“Se necesitan urgentemente más suministros de refugio para la gente”, añadió.

Estas declaraciones se producen tras las intensas lluvias que azotaron Gaza el viernes, las cuales inundaron las improvisadas tiendas de campaña que albergan a decenas de miles de desplazados por la agresión israelí.

Ante esta crisis, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, destacó que la prevención de inundaciones requiere equipos que no están disponibles en Gaza, como herramientas para drenar el agua de las tiendas y para retirar escombros y basura acumulada.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques aéreos israelíes han destruido viviendas, hospitales y redes de agua palestinas en toda Gaza, dejando la infraestructura de los territorios palestinos en ruinas.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 69,187 palestinos han perdido la vida debido a la agresión israelí.

A pesar del acuerdo de alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen de Israel, que ha sido roto en innumerables ocasiones por parte de este último, la situación sigue siendo desesperada para la sufrida población de Gaza.

Sin embargo, según el director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, los israelíes han cometido más de 200 violaciones del acuerdo.

