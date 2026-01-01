Israel confirma la muerte de un soldado en otro caso de suicidio

El ejército israelí ha anunciado que otro soldado israelí fue encontrado muerto el miércoles en la parte sur de los territorios ocupados, en un aparente suicidio.

La policía militar ha abierto una investigación sobre la muerte y lo está tratando como un caso de suicidio, ha informado este jueves el diario hebreo The Times of Israel.

Esto eleva a más de 61 el número de soldados israelíes que se han quitado la vida desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

22 soldados israelíes se suicidaron en 2025, la cifra más alta en 15 años

Según datos del ejército de Israel, veintidós soldados en servicio activo murieron por suicidio en 2025, la cifra más alta desde 2010. En ese año, 28 soldados se quitaron la vida tras la primera guerra israelí en la Franja de Gaza, que duró 22 días, del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009.

Desde principios de 2024 hasta julio de 2025, un total de 279 soldados israelíes intentaron suicidarse, y aproximadamente un suicidio consumado ocurrió por cada siete intentos, informó el centro de investigación e información del parlamento israelí (knesset).

En octubre, el jefe del estado mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, destacó una creciente crisis de salud mental dentro del ejército, revelando que miles de soldados estaban recibiendo tratamiento psicológico.

Instó a los comandantes a permanecer vigilantes, identificar los problemas de salud mental dentro de sus unidades y garantizar que los soldados afectados reciban atención rápida.

Casi 10 000 de los 19 000 soldados israelíes heridos en Gaza padecen actualmente trastornos psicológicos, incluido el trastorno de estrés postraumático, y están recibiendo atención a través del departamento de rehabilitación del ministerio de asuntos militares, según un informe anterior de la emisora ​​pública KAN publicado a finales de julio.

Oficiales del ejército también advierten que el próximo año de posguerra será un desafío para la salud mental del personal militar.

Israel ha matado al menos a 71 271 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a otros 171 233 en ataques en Gaza desde octubre de 2023.

El alto el fuego implementado el 10 de octubre del año pasado pretendía poner fin a la guerra. Sin embargo, Israel lo ha violado a diario, causando cientos de víctimas adicionales.

Israel continúa imponiendo restricciones al ingreso de alimentos y medicinas a Gaza, donde aproximadamente 2,4 millones de palestinos enfrentan graves desafíos humanitarios, según la oficina de medios del gobierno de Gaza.

