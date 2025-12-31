Colapsa la salud mental en Israel: Un tercio necesita apoyo psicológico

Una nueva encuesta ha revelado que el 32 % de los israelíes siente que necesita atención de salud mental tras dos años de guerra, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

Según la encuesta difundida este miércoles por Maccabi Healthcare Services, uno de los principales proveedores de atención médica del régimen sionista, el 32 % de los israelíes afirma necesitar actualmente apoyo psicológico, la cifra más alta registrada desde el inicio de la guerra.

El sondeo, realizado en noviembre entre 1100 personas de entre 20 y 75 años en todo el territorio del régimen sionista, combinó respuestas autodeclaradas con datos médicos anónimos de aproximadamente 2,7 millones de afiliados a esta entidad sanitaria.

La investigación ha encontrado que el 32 % de los encuestados ha informado necesitar apoyo profesional en salud mental tras más de dos años de guerra, el porcentaje más alto registrado desde el inicio del conflicto.

Entre el personal militar del régimen israelí, la cifra ha sido aún mayor: el 39 % ha reportado necesitar atención psicológica, el 26 % ha expresado preocupación por síntomas de depresión y el 48 % ha señalado problemas de sueño.

El sondeo también ha señalado una disminución demográfica en la población del régimen, con una caída del 4 % en los nacimientos en comparación con 2024, así como un aumento del consumo de tabaco: el 30 % de los fumadores ha indicado haber incrementado su consumo debido al estrés.

El ejército israelí anunció el martes que, en 2025, se habían sumado 151 soldados a su balance de muertos, incluidos 91 en zonas de conflicto, 15 por enfermedad, 21 por suicidio, 18 en accidentes de tráfico, uno por accidente con arma de fuego y cinco por otras causas (enfermedad u otras razones).

Conforme a los datos, en 2024 también se registraron 21 casos de suicidio entre los soldados israelíes, mientras que en 2022 se habían registrado 14 casos.

