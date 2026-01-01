Órganos e instituciones en Guatemala persiguen a defensores de DDHH

En Guatemala finaliza el año con asesinatos y persecusión en contra de defensores de derechos humanos.

Este 2025 en Guatemala cierra con serios pendientes respecto al respeto a los defensores de Derechos Humanos y defensores de la tierra, en diciembre se registró el asesinato de un periodista y de un opositor a las operaciones mineras en territorios de pueblos indígenas, la violencia no solo se ejerce desde la oscuridad sino desde instituciones del estado.

El Ministerio Público y el Organismo judicial, mediante jueces comprometidos con la corrupción y con grandes multinacionales extractivas, ordenan la persecución de líderes comunitarios y los encarcelan como forma de disuasión contra otros líderes que defienden las tierras ancestrales.

No solo se trata de defensores de la tierra, sindicalistas, estudiantes y activistas que le son incómodos al poder, se trata también de acallar a periodistas y medios independientes que denuncian los abusos de poder, la corrupción, la colusión con la mafia y otros casos que los ponen al descubierto, tal es el caso del director del extinto diario El Periódico.

La persecución sistemática en contra de periodistas desde el Ministerio público, el Organismo Judicial y poderes paralelos se ha vuelto tan incisiva que más de 20 se encuentran en el exilio, y lo que es peor, de un tiempo para acá se han reportado desapariciones, incluso asesinatos.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

yzl/rba