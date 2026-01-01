EEUU refuerza su presencia en Puerto Rico, ampliando su despliegue en el Caribe

Estados Unidos aumentó su presencia militar en Puerto Rico para fortalecer las operaciones en el Caribe y consolidar su estrategia regional.

La presencia militar estadounidense en Puerto Rico se ha intensificado en 2025 y no se espera que disminuya en los próximos meses, en medio de la postura agresiva del presidente Donald Trump hacia Venezuela.

Durante este año, las fuerzas armadas de Estados Unidos han incrementado su despliegue en el Caribe, reactivando instalaciones estratégicas en la isla, incluido el aeropuerto de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, para operar naves de guerra, helicópteros y drones.

En los últimos días, se ha incrementado la llegada de personal militar estadounidense a diversas instalaciones en Puerto Rico, entre ellas Fuerte Buchanan, en Guaynabo; Campamento Santiago, en Salinas, Base Ramey, en Aguadilla; y Fuerte Allen, en Juana Díaz, además de posibles operaciones en áreas de Vieques desalojadas por la Armada hace más de dos décadas.

Además, se añade la Base Aérea de la Guardia Nacional en Carolina, reforzada con las nuevas operaciones en Ceiba.

Un teniente coronel destacó que, como parte de la misión del Fuerte Buchanan, donde operan 15 000 militares, el objetivo es “reforzar las operaciones militares de Estados Unidos para mantener sus soldados en forma para cualquier acción en el exterior”.

La instalación, contigua a San Juan, cuenta con una nómina anual del Departamento de Guerra de 200 millones de dólares.

La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico se remonta a más de un siglo, cuando la isla pasó bajo control estadounidense tras la guerra entre Estados Unidos y España en 1898. Desde entonces, Puerto Rico ha desempeñado un papel importante en la estrategia militar de Estados Unidos debido a su ubicación estratégica en el mar Caribe.

Las bases e instalaciones militares de Estados Unidos en la isla se utilizaban principalmente para entrenamiento, apoyo logístico y vigilancia regional.

En este sentido, la activista Sonia Santiago Hernández, integrante de la organización Madres contra la Guerra, rechaza el uso de Puerto Rico como plataforma militar.

Hernández declaró que “puerto Rico no puede seguir siendo utilizado como base para invasiones, agresiones o intervenciones militares contra naciones soberanas”.

En otra parte de sus afirmaciones, la activista añadió que “la paz del Caribe no se negocia”.

Además, advirtió sobre la contaminación tóxica no remediada en Roosevelt Roads, cerrada en 2004 tras décadas de operaciones militares.

Desde 2 de septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, asesinando a 110 personas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

Aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas, señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y robar los recursos naturales del país, en particular el crudo.

De este modo, ante el aumento de la presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos incrementó de manera significativa su presencia militar en el Caribe y, en particular, en Puerto Rico.

Entre 10 000 y 15 000 soldados estadounidenses se desplegaron en la región.

Además, cazas de quinta generación F-35 y otros aviones de combate han aterrizado en la isla y están listos para operar.

