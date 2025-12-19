Crece repudio en Puerto Rico a amenazas de EEUU contra Venezuela

Una organización nacionalista puertorriqueño sumó su repudio a la política de agresión estadounidense contra Venezuela, subrayando su apoyo al pueblo venezolanos.

El Movimiento Ñin Negrón de Puerto Rico denunció el jueves “las burdas acciones del imperio y los crímenes de lesa humanidad” cometido por parte de Washington contra Caracas que “perpetran en nombre de la seguridad nacional y protección de vida de los estadounidenses”.

“Venezuela y Puerto Rico conforman una misma alma”, estableció.

Asimismo, la agrupación condenó la intensificación de la agresión económica-militar estadounidense contra Venezuela, bajo la política exterior intervencionista de EE.UU., con el recrudecimiento por el presidente del país norteamericano, Donald Trump de la Doctrina Monroe.

Al indicar que las acciones hostiles de EE.UU. y sus “mentiras” son subterfugios “para disfrazar las acciones dirigidas a imponer un régimen servil” a Venezuela, subrayó que Washington busca sacar y acaparar “las vastas riquezas de Venezuela”.

“Inspirado por la visión revolucionaria que levantó como proyecto reivindicativo el comandante Hugo Chávez Frías [expresidente venezolano], el pueblo se organiza y se prepara para defender palmo a palmo las fronteras geográficas e ideológicas del proyecto bolivariano”, sostuvo el Movimiento Ñin Negrón.

Además, planteó la agrupación que los pueblos de América Latina y el Caribe saben bien que es al lado del pueblo venezolano que hay que caminar, por lo que se organizan y se ofrendan militantes a denunciar la violencia contra Venezuela.

Al indicar que “nos sumamos a denunciar a Estados Unidos y su viciosa agenda de terror contra Venezuela”, el Movimiento sostuvo “con los venezolanos y venezolanas echaremos nuestra suerte, nuestro caminar”.

Trump anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

Venezuela denuncia que el verdadero objetivo de Washington es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

