Ante nueva fase del intervencionismo estadounidense: no al imperialismo

En Santiago de Chile, Eduardo Artés y organizaciones antimperialistas condenaron el intervencionismo de Donald Trump en Latinoamérica y el mundo.

Las banderas de Irán, Venezuela, Cuba, Palestina y Chile flamearon en la Central Unitaria de Trabajadores contra el imperialismo estadounidense.

Mientras tanto, el presidente Trump publicaba en su cuenta de red social Truth imágenes generadas en IA con la bandera de Norteamérica sobre los territorios de Venezuela, Groenlandia y Canadá.

El intervencionismo de Trump no solo se queda en las redes sociales. Venezuela e Irán, entre una larga lista, lo han sufrido en carne propia. A 80 años de publicarse la Carta de la ONU que rige el derecho internacional, este se encuentra en una crisis profunda.

El secuestro de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores marcaron el regreso de una política de intervención militar en Latinoamérica. Este hecho viene a consolidar una doctrina de Monroe que trata a Latinoamérica como su patio trasero.

Bajo el pretexto de la lucha contra narco estados y derrotar dictaduras para instaurar democracias occidentales, EE. UU. busca apropiarse de los recursos naturales y riquezas de nuestros pueblos. El imperialismo sigue más vigente que nunca.

Beatriz Michell, Chile

