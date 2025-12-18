Estamos al pie de cañón: Venezuela replica “fantasioso bloqueo” de Trump

FF.AA. de Venezuela han repudiado alegatos fabricados por Trump para justificar el cerco marítimo impuesto al país, al acusarlo de robar “el petróleo de EE.UU.”.

Mediante un comunicado leído el miércoles por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tachó de “fantasiosas” e “incoherentes” las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien tras redactar la orden del bloqueo naval contra Venezuela aseveró que el cerco permanecería hasta que “devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, tierras y otros activos que nos robaron”.

La FANB calificó la medida de Trump como un “vulgar acto de piratería” que deja al descubierto la “inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo” y la verdadera intención de la Casa Blanca de forzar un cambio de régimen en el país suramericano y apoderarse de su petróleo y recursos naturales.

“¡Todo es por el petróleo! Esto conforma la reedición de la Doctrina Monroe que establece el dominio neocolonial en el hemisferio por parte de Estados Unidos”, denunció.

El jefe de la Defensa venezolana precisó que la orden de Trump viola la Carta de las Naciones Unidas, las leyes del comercio y el derecho internacionales, e inclusive, la diplomacia de las cañoneras, y constituye un claro “acto de agresión” que arriesga la soberanía de Venezuela y la estabilidad de la región del Caribe y del mercado energético mundial.

Dirigiéndose al Gobierno estadounidense y su presidente, la FANB aseguró de que sus “burdas y soberbias amenazas” no intimidarán a la nación venezolana, pues, de hecho, sabe cómo combatir y derrotar poderosos imperios.

En este sentido, enfatizó que la FANB, junto al pueblo venezolano, preservaría “a toda costa el actual sistema constitucional y democrático” y defendería la libertad, la soberanía, la independencia y la paz de la patria.

Trump anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

La reciente orden de Trump se produce luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un buque petrolero frente a la costa venezolana, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

msm