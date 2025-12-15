Maduro a EEUU: “Yankee no aceptamos su piratería”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogia las masivas marchas del pueblo en defensa al país frente a la “piratería” y las agresiones de EE.UU.

A través de una nota publicada este domingo en las redes sociales, el mandatario ha aseverado que las movilizaciones celebradas en cada rincón del país revelaron la fuerza soberana de Venezuela y la firme resistencia de su nación ante la intervención extranjera y el militarismo de EE.UU.

“Yankee, no aceptamos su piratería! ¡No al Robo y no a la Estafa! ¡Frente a la piratería, defendemos nuestra dignidad! ¡El petróleo es de los venezolanos y quien lo quiera debe pagarlo!”, ha sostenido Maduro.

Compartiendo las imágenes capturadas de las marchas, el líder chavista ha precisado que los participantes en dicho evento no son bots, sino la gente de verdad que gritas en las calles la verdadera fuerza soberana del Estado.

Presidente Nicolás Maduro:

¡Felicito al pueblo que marchó y se movilizó en la calle este sábado #13Dic, contra la piratería Yankee!



Recibí y vi imágenes de las masivas convocatorias en cada rincón de Venezuela. Esta es la Fuerza Soberana del país que proclama con absoluta…

“¡Somos un pueblo noble, digno, valiente, aguerrido y combativo!”, ha remarcado tras aseverar que la nación venezolana no se deja comprar ni manipular, y que sigue avanzando con contundencia hacia la independencia económica y política.

Miles de venezolanos salieron el sábado a las calles para rechazar las agresiones del imperialismo estadounidense, reafirmando que Venezuela es un territorio de paz.

La movilización se produce en medio de una escalada de tensiones tras la reciente incautación por parte de EE.UU. de un buque petrolero con crudo venezolano, acción que Caracas ha denunciado como “piratería internacional” y “robo descarado”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el miércoles la incautación de un barco frente a las costas venezolanas, afirmando que Estados Unidos se quedaría con el petróleo que transportaba.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Caracas denuncia los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una amenaza directa destinada a propiciar un cambio de gobierno.

