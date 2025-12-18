China y Rusia salen en defensa de Venezuela tras bloqueo y escalada de EEUU

China reitera su apoyo a Venezuela ante el bloqueo y la “intimidación” de EE.UU. mientras defiende la soberanía y cooperación estratégica de Caracas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha anunciado este jueves que Pekín apoya la solicitud de Caracas de convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y abordar la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

“China se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional”, afirmó Guo durante una rueda de prensa, citado por el diario local Global Times.

Guo ha destacado que Venezuela tiene derecho a desarrollar de manera independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, sin presiones externas.

Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a respaldar la postura de Caracas en defensa de “sus legítimos derechos e intereses”.

Rusia insta a EEUU a “evitar un error fatal” sobre Venezuela

Al mismo tiempo, la Cancillería de Rusia ha advertido al presidente estadounidense, Donald Trump, que evite “un error histórico” con respecto a Venezuela, alertando que las medidas de presión y el bloqueo contra Caracas incrementan el riesgo de desestabilización regional.

“Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a la Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional”, reza el mensaje.

Moscú ha instado a Washington a optar por el diálogo y a respetar la soberanía venezolana, subrayando que cualquier intento de imponer soluciones externas podría tener consecuencias irreversibles.

Trump anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” como parte de una estrategia para ejercer presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Desde septiembre, EE.UU. también ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

La reciente orden de Trump se produce luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un buque petrolero frente a la costa venezolana, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

Venezuela ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

mrt/tmv