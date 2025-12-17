Trump ordena bloqueo petrolero; Venezuela rechaza su “grotesca amenaza”

Venezuela anunció que denunciará ante la ONU las grotescas amenazas del presidente de EE.UU. de imponer un bloqueo naval para apropiarse de sus riquezas naturales.

En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que ha ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Al mismo tiempo, declaró que el Gobierno venezolano ha sido “designado como una organización terrorista”.

Trump aseguró, sin pruebas, que el Gobierno Bolivariano recurre al “terrorismo de las drogas, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro”, pese a que organismos internacionales, como la ONU, recientemente han determinado a Venezuela como un país libre de estupefacientes.

Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero

En un comunicado publicado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Caracas rechazó “grotesca amenaza” de Trump, destacando que defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional.

“Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas”, resaltó la nota.

También Venezuela llamó al pueblo de EE.UU. y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Trump de robarse las riquezas del país. “El pueblo de Venezuela en perfecta unión popular, militar, policial sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de La Paz”, agregó el documento.

En cuanto a la reciente publicación de Trump en su red social, Venezuela recalcó que la verdadera intención de Trump ha sido “siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones”.

“Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía”, resaltó la nota.

En fin, ha señalado que el pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. “Con nuestro Padre Libertador decimos: por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”, ha apostillado.

El anuncio de Trump llega después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque petrolero frente a la costa venezolana la semana pasada, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

En la misma jornada, el presidente de Venezuela, Nicolás maduro, recalcó que su país está enfrentando 25 semanas una agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de las petroleras de este país bolivariana.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

Venezuela ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

msr/tmv