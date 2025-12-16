Maduro agradece respaldo de Irán ante piratería de EEUU en el Caribe

Nicolás Maduro agradeció a Irán su respaldo frente a la piratería de Estado de Estados Unidos en el Caribe y destacó el rechazo internacional al asalto de un buque con petróleo venezolano.

Durante su programa Con Maduro Más, el presidente de Venezuela agradeció el respaldo de las autoridades de Irán ante el asalto ilegal perpetrado por Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano en el mar Caribe, en lo que constituye una peligrosa escalada en las agresiones de Washington contra Caracas.

El mandatario precisó que a nivel mundial ha prevalecido una postura de rechazo a la incautación ilegal del petróleo venezolano y al secuestro de la tripulación del barco asaltado en el Caribe.

En tal sentido, Maduro cuestionó el silencio cómplice de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante las acciones ilegales de Estados Unidos.

En otro segmento de sus declaraciones, Maduro destacó el contundente rechazo del pueblo de Venezuela al asalto de un buque petrolero en el Caribe. Hecho que de acuerdo con las autoridades de Caracas, pone en evidencia el verdadero objetivo de la política agresiva de Washington: apoderarse de las inmensas riquezas naturales.

yzl/rba