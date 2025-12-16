A FONDO: ¿Quién es Kast, presidente electo y líder de extrema derecha de Chile?

José Antonio Kast, admirador de Pinochet y con discurso de mano dura, ganó la presidencia tras una de las elecciones más polarizadas en Chile.

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano —quien afirma inspirarse en el presidente estadounidense Donald Trump—, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, marcando un giro significativo en el panorama político del país sudamericano.

Kast, que hizo campaña con la promesa de expulsar a los migrantes indocumentados y endurecer las medidas contra el crimen, obtuvo el 58 por ciento de los votos frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara, que alcanzó el 42 por ciento, en una de las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos. En la primera vuelta, Kast había quedado en segundo lugar detrás de Jara, pero posteriormente se impuso en la segunda vuelta de diciembre, con un fuerte respaldo de todo el espectro de la derecha.

“Chile necesita orden, orden en las calles, en el Estado y en las prioridades que se han perdido”, declaró el dirigente conservador de línea dura, de 59 años, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, durante su discurso de victoria ante sus seguidores.

Su triunfo es visto ampliamente fuera de Chile como parte de un giro más amplio hacia la derecha en la política latinoamericana, con líderes conservadores que han ganado elecciones en países como Ecuador y Bolivia en los últimos meses.

Kast se ha postulado a la presidencia en varias ocasiones. En las elecciones de 2021 perdió frente al presidente en ejercicio Gabriel Boric, al obtener el 44 por ciento de los votos. En los comicios de 2017 compitió como candidato independiente y consiguió alrededor del ocho por ciento de los sufragios.

Tras ejercer durante más de 10 años como diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), de centroderecha, dejó el Congreso en 2016. Posteriormente, en 2019, el líder de 59 años fundó el Partido Republicano, una fuerza política de línea más dura, orientada a atraer a votantes desencantados por el aumento de la inseguridad y el estancamiento económico.

Se formó como abogado, pero posteriormente ingresó en la política, convirtiéndose en concejal de la ciudad de Buin en 1996.

Kast nació en 1966 en Santiago, la capital del país, en el seno de una familia de inmigrantes alemanes con vínculos con el nazismo.

Su padre fue miembro del Partido Nazi en Baviera antes de emigrar a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el presidente electo ha afirmado que su padre fue reclutado de manera forzada por los nazis.

El hermano mayor de Kast, Miguel, fue presidente del Banco Central y ministro de Gobierno a comienzos de la década de 1980, durante el régimen del general Augusto Pinochet. Bajo su dictadura de 17 años, miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas por la fuerza y torturadas.

El admirador de Pinochet

El presidente electo es un admirador de Pinochet. De hecho, Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Hace cuatro años llegó a decir que si el general Augusto Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Cuando le preguntaron en debates o entrevistas, se limitó a decir que tiene “las mismas convicciones”, pero que “hoy los chilenos tienen otras urgencias”.

Kast respalda posturas extremadamente conservadoras y también se ha mostrado a favor de conceder libertad a personas condenadas por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet.

Jose Antonio Kast, presidente electo de Chile:



-Hijo de un nazi

-Apoyó a Pinochet durante la dictadura

-Se relaciona con Santiago Abascal (VOX)

-Alineado con Milei, Noboa, etc...



Se vienen tiempos difíciles para el pueblo chileno. #FuerzaChile 🇨🇱 pic.twitter.com/LxaFa3NG2J — Guille Vidal (@eltemagv) December 15, 2025

Kast ha señalado con frecuencia a El Salvador como modelo para sus políticas más duras contra el crimen.

Este mes, Kast se reunió con el ministro de Seguridad de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha sido elogiado por su dura represión contra las pandillas, aunque se le ha acusado de violaciones de los derechos humanos.

Algunas de las cosas que escuchó en la reunión, dijo Kast, “podrían también eventualmente aplicarse en Chile”.

💥🇨🇱 ¡KAST SE PONE LA GORRA AZUL Y BLANCA! 🇸🇻🔥

El presidente electo de Chile lo dijo sin titubear:

👉 “El Salvador es el ejemplo perfecto de cómo la seguridad y el orden traen inversión y confianza jurídica.”

💣 Y dejó claro que aplicará en su gobierno las estrategias del método… pic.twitter.com/mnyU3viV0t — MARCELINO AGUILAR (@MARCELINOMXES) December 15, 2025

¿Cuáles son sus principales políticas?

Kast hizo campaña centrado en la seguridad pública, prometiendo adoptar un enfoque de mano dura contra el crimen en Chile, a pesar de que el país es uno de los más seguros de América Latina.

Se ha comprometido a desplegar al Ejército en zonas con altos índices delictivos y ha prometido construir más cárceles. Una encuesta de IPSOS realizada en octubre entre votantes chilenos mostró que el 63 por ciento de los encuestados consideraba la seguridad como una de sus principales preocupaciones.

El presidente electo también adopta una postura dura frente a la migración. Ha propuesto crear una fuerza policial inspirada en la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE), que este año ha llevado a cabo numerosas redadas de “estilo militar” en comunidades migrantes y centros de trabajo en Estados Unidos para localizar a personas indocumentadas, muchas de las cuales han sido detenidas con fines de deportación.

ICE es la entidad responsable de gestionar el sistema federal de inmigración de Estados Unidos y ha sido objeto de crecientes críticas por su conducta hacia los inmigrantes en todo el país, incluidos aquellos que residen legalmente.

#Chile || El ganador de las elecciones presidenciales José Antonio Kast hace un llamado contundente a los migrantes irregulares, para solucionar parte de la crisis que vive el pais.#ultimahora #yaptvradio pic.twitter.com/grXoEfUs5A — Yap Tv Radio (@YapTvEcuador1) December 15, 2025

Al igual que Donald Trump, Kast ha propuesto construir infraestructura a lo largo de la frontera norte del país para impedir el ingreso de personas y ha prometido deportar a cientos de miles de migrantes indocumentados.

Kast también ha amenazado con imponer un estado de sitio en la región de la Araucanía, en Chile, con el fin de expulsar a grupos indígenas armados. La medida que propone otorgaría amplios poderes a las Fuerzas Armadas, incluidos registros y detenciones sin orden judicial, y suspendería derechos civiles fundamentales.

Cumbre de la ultraderecha regional: Milei recibirá a Kast

Este martes, 16 de diciembre, Kast abordó su vuelo hasta Buenos Aires, donde le espera una intensa agenda con la que promete coordinar situaciones de seguridad, migración y economía con el país vecino.

El futuro mandatario tiene una conocida relación de amistad con el que será su par en Argentina, el ultraderechista Javier Milei, y, en esa línea, lo primero será sostener una reunión bilateral con el jefe de Estado en la Casa Rosada.

🔴 AHORA | José Antonio Kast inicia sus actividades en Argentina y arriba hasta el Ministerio de Economía junto al embajador chileno en argentina, José Antonio Viera-Gallo: durante la jornada se reunirá con el mandatario Javier Milei



» https://t.co/MY5Y5WynbR pic.twitter.com/N1QUDN0s4s — The Clinic (@thecliniccl) December 16, 2025

Milei y Kast conversaron telefónicamente en noviembre tras la primera vuelta.

“Con el presidente Milei conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien y eso requiere una armonía. Eso requiere claridad en las normas (…) Ellos tienen muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia Pacífico”, señaló Kast en esa ocasión.