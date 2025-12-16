Dirigentes sociales explican por qué fue electo Antonio Kast en Chile

José Antonio Kast obtuvo en Chile la votación más alta de un presidente desde que terminó la dictadura en ese país.

¿Qué explica el triunfo de un ultraderechista después del estallido social de 2019 y de un gobierno progresista?

Este lunes comenzó el proceso de traspaso del mando que concluirá el 11 de marzo, cuando el progresista Gabriel Boric entregue la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast.

A pesar de las fuertes críticas que se lanzaron entre ambos bandos, tras la contienda electoral manifestaron interés en colaborarse.

Este es el Palacio de La Moneda, que fue completamente destruido por los bombardeos en el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Hoy entró a este lugar el primer presidente pinochetista desde el retorno a la democracia.

¿Cómo se explica que Kast obtenga el 58% de los votos, el porcentaje más alto de un presidente electo tras la dictadura?

Desde antes del estallido social de 2019 la desconfianza en que las instituciones resolverán los problemas sociales solo aumenta. Esta vez, Chile votó por un outsider.

