Irán exige un proceso claro en la elección de próximo jefe de ONU

La República Islámica de Irán pide un proceso transparente e inclusivo para seleccionar al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Said Iravani, en su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre liderazgo para la paz, destacó el lunes la función del artículo 99 de la Carta de la ONU, afirmando que este artículo sigue siendo una de las herramientas más poderosas a disposición del secretario general de las Naciones Unidas.

“Sin embargo, durante los últimos dos años, mientras el mundo ha presenciado una guerra genocida y la comisión de graves crímenes de guerra por parte del régimen sionista en Gaza, el asesinato de trabajadores humanitarios y cascos azules de las Naciones Unidas, así como actos de agresión contra países de la región, el Consejo de Seguridad se ha visto completamente paralizado debido al veto de uno de sus miembros permanentes”, denunció.

Precisó que, en coyunturas tan críticas, la autoridad excepcional otorgada al secretario general en virtud del artículo 99 de la Carta no se ha ejercido plenamente, en el momento oportuno, ni con la firmeza y seriedad que las circunstancias requerían.

Refiriéndose también al artículo 100 y las características requeridas para el futuro secretario general de la organización internacional, Iravani aclaró que el jefe de las Naciones Unidas debe encarnar la independencia, la solidez moral y el coraje, y demostrar un compromiso inquebrantable con los propósitos y principios de la Carta.

“El artículo 100 de la Carta garantiza la independencia e imparcialidad del secretario general y de la secretaría. Un candidato que haya incumplido deliberadamente su obligación de defender la Carta de las Naciones Unidas o que se haya negado a condenar ataques militares ilegales contra instalaciones nucleares pacíficas y protegidas, que constituyen una clara violación del derecho internacional y en contraste completo con el Estatuto, la misión y las responsabilidades de la institución que dirige, socava fundamentalmente la confianza en su capacidad para desempeñar su papel como depositario de la Carta y ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad y sin sesgo político ni temor a Estados poderosos, como lo exige la Carta”, afirmó el representante iraní.

El diplomático agregó que según lo estipulado en el artículo 105, el secretario general de las Naciones Unidas es responsable de proteger los derechos y beneficios de los representantes y de garantizar la participación plena e igualitaria de todos los Estados miembros, de conformidad con el principio de igualdad soberana consagrado en el artículo 2 de la Carta, subrayando que estas protecciones no son meramente simbólicas y constituyen obligaciones vinculantes de carácter jurídico para el país anfitrión.

“Siempre que se violen estos derechos mediante restricciones de movimiento, denegación de visados, acoso o cualquier otra injerencia, el secretario general está obligado a responder con decisión, transparencia, sin discriminación y utilizando todos los instrumentos legales e institucionales disponibles. El incumplimiento de esta responsabilidad debilita a las Naciones Unidas y erosiona el principio de igualdad soberana, que es la base del sistema de la ONU”, resaltó el titular iraní.

Iravani declaró la solicitud de la República Islámica por un proceso transparente e inclusivo para la selección del secretario general, y su disposición a participar en un diálogo significativo durante todo este proceso para promover la paz, la justicia y los objetivos y principios de la Carta de la ONU.

msm/ncl/tqi