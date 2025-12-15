Irán rechaza reclamaciones sobre sus islas en nota de China y Emiratos

Irán condena alegaciones infundadas de Emiratos sobre las tres islas iraníes en el Golfo Pérsico, destacando que dichas islas son parte inseparable del país persa.

En un comunicado emitido este lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha rechazado las alegaciones infundadas planteadas por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la declaración final emitida al concluir la visita del canciller chino, Wang Yi, a este país árabe.

Ha lamentado la continua insistencia de EAU en aprovecharse de la presencia de cualquier delegación diplomática en su país para plantear reclamos territoriales contra Irán.

En este sentido, ha condenado la repetición de afirmaciones “infundadas e incorrectas” sobre las islas iraníes de Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor en la declaración conjunta.

“Las islas iraníes de Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor son partes inseparables del territorio soberano de Irán, y cualquier reclamación territorial sobre ellas es una clara violación del principio de respeto a la integridad territorial de los Estados y las normas de buena vecindad”, ha enfatizado el portavoz iraní.

Las islas de Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor en el Golfo Pérsico han sido históricamente parte de Irán, prueba de lo cual, se puede encontrar y corroborar en innumerables documentos históricos, legales y geográficos en Irán y otras partes del mundo.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reclamado las islas en repetidas ocasiones.

Las islas cayeron bajo control británico en 1921, pero el 30 de noviembre de 1971, un día después de que las fuerzas británicas abandonaran la región y solo dos días antes de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran en una federación oficial, se restableció la soberanía de Irán sobre las islas.

