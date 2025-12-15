Denuncian en cumbre del ALBA-TCP  robo de petróleo venezolano

Estados Unidos fue duramente cuestionado en la XXV Cumbre del ALBA-TCP, luego de ser acusado de robar un buque petrolero venezolano la semana pasada.

El copresidente nicaragüense Daniel Ortega advirtió que estas acciones forman parte de una política de agresión que amenaza la paz regional y reafirmó al ALBA en sus 21 años de fundación como un espacio de unidad y resistencia.

“Estados Unidos ha quedado al descubierto, luego de robarse un barco petrolero venezolano; lo que quiere verdaderamente es el petróleo de Venezuela”; así lo denunció el copresidente nicaragüense Daniel Ortega en la XXV Cumbre del ALBA-TCP, en ocasión de los 21 años del organismo.

El jefe de Estado además repudió las amenazas del imperio contra México, Colombia y el cerco militar en el Caribe avasallando a Venezuela y la región.

Daniel Ortega al decir que el imperio estadounidense no tiene amigos y traiciona; también condenó la injerencia estadounidense en las elecciones de Honduras.

El copresidente hizo un largo recorrido por la historia de lucha nicaragüense contra el colonialismo e imperialismo, desde la corona española, Batalla de San Jacinto, Revolución Liberal, lucha guerrillera de Sandino y luego contra la dictadura somocista para alcanzar la Revolución Sandinista.

El ALBA nació en 2004 en respuesta del ALCA, un intento colonialista para los países latinoamericanos que fue derrotado. 21 años después, con la arremetida estadounidense contra Venezuela, que amenaza la paz regional, los presidentes dijeron que el ALBA seguirá siendo un espacio de resistencia contra cualquier agresión imperial.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

day/tmv