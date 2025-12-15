De 70 países, solo 2 enviarán fuerzas a Gaza a petición de Trump

De los 70 países a los que EE.UU. ha solicitado enviar fuerzas a Gaza para supervisar el plan de paz de Trump, solo dos han aceptado, bajo condiciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado solicitudes formales a unos 70 países, de los que espera reclutar a unas 10 000 tropas para su llamada ‘fuerza internacional de estabilización’, pero, hasta ahora, ha tenido poco éxito, según informaron funcionarios norteamericanos a The Wall Street Journal (WSJ) el sábado.

El informe indica que Washington presentó solicitudes a países como Malta, Italia, Francia y El Salvador el lunes. Sin embargo, solo dos países dieron su visto bueno parcial a desplegar tropas en la Franja de Gaza como parte del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el devastado enclave costero palestino.

Medios hebreos identificaron estos dos países como Indonesia y la República de Azerbaiyán, afirmando que ambos pidieron garantías de que sus fuerzas no serían atacadas durante la misión.

Varios países de Asia Occidental y aliados de EE.UU., como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ya están trabajando para obtener fondos que financien el despliegue de soldados en Gaza, pero rechazan enviar sus propias tropas.

Según un funcionario estadounidense citado por WSJ, 19 de los 70 países han expresado, hasta la fecha, su interés en proporcionar equipo, apoyo logístico y de transporte, sin participar en la llamada ‘fuerza internacional de estabilización’.

De hecho, varios países se muestran reticentes a enviar soldados debido a la preocupación de que se les designe el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS, que se ha encargado desde 2007 de gobernar y preservar la seguridad del enclave.

Israel y HAMAS acordaron un plan de paz de Trump para Gaza que incluyó, entre otros temas, la implementación de un alto el fuego desde el 10 de octubre. No obstante, desde un principio, Israel ha violado la tregua, limitado la entrada de suministros esenciales en el enclave y lleva a cabo repetidos ataques en la Franja que, hasta ahora, han dejado al menos 367 palestinos muertos y otros 953 heridos.

La segunda fase del alto el fuego incluye el desarme de los grupos de Resistencia de Gaza, el despliegue de una fuerza militar internacional y la creación de una autoridad administrativa extranjera para supervisar la gobernanza diaria.

HAMAS ha rechazado el desarme y defendido mantener resistencia armada ante la ocupación israelí e intentos de Washington y el régimen de Tel Aviv de imponer un control externo sobre el futuro de Gaza.

Se prevé que más de 25 países se reúnan en Doha, la capital de Catar, esta semana para debatir la composición de la fuerza internacional de estabilización y ​​otros temas relacionados con la misión, tal como informaron funcionarios al WSJ.

El viernes, funcionarios estadounidenses informaron a Reuters que tropas internacionales podrían desplegarse en la Franja de Gaza a partir del próximo mes.

