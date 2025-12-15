Senador pide retirada de EEUU de Siria tras mortífero ataque de Daesh

El senador Rand Paul vuelve a pedir retirada total de fuerzas militares de EE.UU. de Siria, tras ataque que mató a dos soldados estadounidenses en el país árabe.

En una entrevista concedida el domingo a NBC News, el republicano, quien es presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos, reaccionó al ataque que mató el sábado a dos militares y un intérprete civil estadounidenses y dejó otros tres heridos en la provincia central siria de Palmira. El ataque se ejecutó por un presunto miembro del grupo terrorista Daesh.

El senador de Kentucky dijo que este trágico incidente debería dar lugar a una evaluación más exhaustiva de la participación militar estadounidense en Siria.

“Quienes mataron a nuestros soldados deberían ser castigados, pero realmente necesitamos revaluar si, para empezar, deberíamos tener tropas en Siria [...]. Un par de cientos de soldados en Siria son más una trampa que un activo estratégico. No creo que disuadan la guerra”, añadió Paul, cuestionando la eficacia del despliegue militar estadounidense en el país levantino.

Advirtió que mantener tropas en Siria las pone en constante peligro, argumentando que su presencia las ha convertido en objetivos prioritarios para los ataques de grupos ultraviolentos.

Además, enfatizó que la presencia militar estadounidense en Siria ha convertido a las fuerzas estadounidenses en un punto focal para grupos extremistas takfiríes de todo el mundo.

Las tropas estadounidenses han estado operando en Siria durante más de una década, inicialmente enviadas para enfrentar al grupo terrorista Daesh. Con el tiempo, su misión se amplió para supuestamente abarcar el entrenamiento y la asistencia a las fuerzas locales aliadas.

Asimismo, una de las principales tareas de las tropas estadounidenses era proteger importantes regiones en el este y noreste del país, incluyendo cruciales corredores de tránsito y zonas ricas en petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en múltiples ocasiones la presencia de tropas norteamericanas en la nación árabe por sus recursos petroleros.

Sin embargo, la continua presencia militar estadounidense en Siria ha generado controversia, dado que opera sin el consentimiento del gobierno sirio ni la aprobación del Congreso estadounidense.

En abril, funcionarios estadounidenses revelaron planes para retirar parte de tropas de Siria, reduciéndolas de aproximadamente 2000 a menos de 1000.

ftm/ncl/ctl