Israel intensifica ataques en el sur de Líbano - Noticiero 02:30

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, llegó a Bielorrusia para reunirse con altos funcionarios. Luego viajará a Rusia, donde se entrevistará con su homólogo Serguéi Lavrov.
2. El régimen israelí asesinó al menos a tres personas en el sur de Líbano durante ofensivas aéreas separadas, tras amenazar con reanudar una agresión a gran escala contra el país levantino.
3. El ultraderechista José Antonio Kast gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, tras derrocar a Jeannette Jara.
yzl/ncl/ctl