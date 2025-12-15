boletÍn

Israel intensifica ataques en el sur de Líbano - Noticiero 02:30

  • Israel intensifica ataques en el sur de Líbano - Noticiero 02:30
Publicada: lunes, 15 de diciembre de 2025 6:38
Descargar

Irán refuerza su agenda diplomática con visitas a Bielorrusia y Rusia. Israel mata a tres personas en bombardeos a Líbano. Kast gana las presidenciales en Chile.

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, llegó a Bielorrusia para reunirse con altos funcionarios. Luego viajará a Rusia, donde se entrevistará con su homólogo Serguéi Lavrov.

2. El régimen israelí asesinó al menos a tres personas en el sur de Líbano durante ofensivas aéreas separadas, tras amenazar con reanudar una agresión a gran escala contra el país levantino.

3. El ultraderechista José Antonio Kast gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, tras derrocar a Jeannette Jara.

yzl/ncl/ctl

boletÍn
LO MÁS LEÍDO DE boletÍn
Comentarios