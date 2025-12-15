Ofensiva con drones israelíes mata a tres libaneses, un médico incluido

Al menos tres personas, entre ellos un médico miembro del consejo municipal de la localidad de Jouaya, han muerto en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano.

El psicoterapeuta y miembro de la junta municipal de la localidad de Jouaya, en Tiro, el Dr. Zakaria al-Haj, perdio la vida el domingo cuando su vehículo fue alcanzado por un misil disparado desde un dron israelí, informó el Ministerio de Salud libanés en un comunicado.

Psychotherapist and municipal member in the town of Jouaya, Zakaria al Haj, was murdered today by the israeli occupation.... a Lebanese civilian Dr who was also a member of a municipal board in a southern Lebanese town... https://t.co/26qgTlWhsZ — Leila Hatoum (@Leila1H) December 14, 2025

Otro ataque con drones israelí tuvo como objetivo una motocicleta en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil, causando la muerte de una persona y heridas a otra, también confirmó la misma Cartera.

Asimismo, un dron israelí impactó un vehículo entre las localidades de Safad el-Battikh y Baraachit, en la gobernación de Nabatieh, lo que acabó con la vida de una persona, reportó la agencia estatal de noticias NNA.

Los tres mortíferos ataques se suman a las múltiples violaciones que viene cometiendo Israel del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá).

Al comentar los ataques, el ejército israelí alegó que sus fuerzas habían asesinado a dos miembros de Hezbolá en Yater y Bint Jbeil, en el sur del Líbano, y posiblemente a otro combatiente en un tercer ataque, cuyos resultados aún están bajo investigación.

Desde la entrada en vigor de la frágil tregua, el régimen israelí ha llevado a cabo más de 10 000 incursiones tanto aéreas como terrestres en el territorio libanés, afirmando que las ofensivas se dirigen a las posiciones e infraestructuras de Hezbolá.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) contabilizó en noviembre al menos 127 civiles muertos, incluidos niños, por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego un año antes. Funcionarios de esta instancia mundial han advertido que los ataques constituyen “crímenes de guerra”.

Los recientes ataques se produjeron en medio de informes de que Beirut había recibido advertencias de actores árabes e internacionales sobre los preparativos israelíes para lanzar una ofensiva a gran escala en el Líbano.

El ministro de asuntos militares de Israel, Israel Katz, advirtió a finales del mes pasado que Tel Aviv estaba preparada para lanzar una nueva guerra contra el Líbano, si Hezbolá no entregaba sus armas hasta finales de 2025.

Se suponía que el ejército israelí se retiraría del sur del Líbano este enero bajo el alto el fuego, pero mantiene una presencia militar en cinco puestos fronterizos, violando abiertamente tanto la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como las disposiciones de la tregua.

Las autoridades libanesas han advertido de que las violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí representan un riesgo para la estabilidad del país árabe.

Altos funcionarios de Hezbolá también han subrayado que la unidad nacional del Líbano y la preservación de las armas de la Resistencia son cruciales para contrarrestar la “amenaza existencial” que representan Israel y Estados Unidos.

