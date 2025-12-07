UNIFIL: Israel incumple de manera abierta la tregua en Líbano

Un comandante de la Fuerza Provisional de ONU para Líbano (UNIFIL) declara que el régimen israelí viola abiertamente el acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

El comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para El Líbano (FPNUL o UNIFIL, por sus siglas en inglés), el general Diodato Abagnara, ha afirmado este domingo en entrevista con el canal 12 de la televisión israelí que la situación en Líbano es muy frágil, advirtiendo que “cualquier pequeño error podría conducir a una gran escalada”.

Abagnara ha asegurado que no existen pruebas de que el Movimiento de la Resistencia Islámica de Líbano (Hezbolá) esté reconstruyendo su capacidad militar en el sur del río Litani, pero ha señalado que Israel está violando abiertamente el acuerdo de alto el fuego en Líbano.

UNIFIL head: No evidence of Hezbollah rebuilding South of Litani, Israel violating 1701



General Diodato Abagnara, commander of UNIFIL, told Israel’s Channel 12 that the mission has no evidence Hezbollah is rebuilding or repositioning south of the Litani River, and stressed that… pic.twitter.com/wuSoMFKIou — The Cradle (@TheCradleMedia) December 7, 2025

Asimismo, ha subrayado que la misión de los cascos azules radica en monitorear el alto el fuego y apoyar al ejército libanés, sin tener autoridad para desarmar a Hezbolá. Sin embargo, ha enfatizado que los ataques diarios israelíes constituyen una violación constante y flagrante de la Resolución 1701 adoptada en 2006 del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) el cual exige el cese total de los ataques y la retirada de las fuerzas israelíes de Líbano.

En octubre de 2023, estallaron enfrentamientos fronterizos entre Hezbolá y el ejército israelí, los cuales se transformó en septiembre de 2024 en una guerra abierta que mató a miles de personas y provocó destrucción significativa en varias regiones libanesas.

El régimen de Israel no cumplió el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 con Hezbolá y lo ha violado miles de veces y mantiene tropas en zonas del sur donde toma posiciones. Israel sostiene que sus agresiones se dirigen contra posiciones de Hezbolá, una acusación rechazada tanto por el movimiento como por el Gobierno libanés, que advierten que estos ataques buscan desestabilizar el sur del país y obstaculizar el retorno de los desplazados a sus hogares.

La UNIFIL anunció hace unos días que había registrado más de 10 000 violaciones aéreas y terrestres israelíes en territorio libanés desde que entró en vigor el alto el fuego.

