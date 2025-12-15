Informe revela plan de sionistas para asentamientos en Siria y Líbano

Un medio israelí revela los planes de los sionistas para construir asentamientos ilegales en las profundidades territoriales de Siria y Líbano.

El periódico Yedioth Ahronoth ha anunciado en un informe detallado que los grupos extremistas están operando actualmente detrás de las fronteras de Siria y Líbano, y se están preparando para completar la construcción y el establecimiento de asentamientos judíos en estos dos países árabes en el momento adecuado.

Según el informe, desde el estallido de la guerra genocida israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, un gran número de derechistas sionistas que apoyan la expansión de los asentamientos ilegales, además de esforzarse por establecer asientos en la Franja de Gaza, buscan fundar construcciones similares en el Néguev occidental, en el sur de los territorios ocupados palestinos.

El informe precisa que este grupo recién creado, cruzó la frontera hace aproximadamente dos semanas y entró en la zona de amortiguación en Siria desde dos puntos diferentes, afirmando que no es la primera vez que entró en esas áreas.

Hasta finales de 2025, se han aprobado cerca de 30 000 nuevas viviendas en asentamientos israelíes, una cifra récord que genera profunda preocupación en la comunidad internacional.

El gabinete de seguridad israelí ha aprobado un plan para formalizar 19 colonias ilegales en la Cisjordania ocupada. Algunos de estos asentamientos son de reciente creación, mientras que otros ya existen — entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005 como parte del plan de desconexión de Israel— y ahora recibirán un estatus oficial, pese al rechazo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional.

El ministro israelí de finanzas, Bezalel Smotric, anunció el 13 de noviembre que el régimen avanzaría en la construcción de los asentamientos en Gaza, pero aseguró que estos no son un objetivo de la guerra.

El régimen ha aprobado un plan para ampliar los asentamientos de colonos en los ocupados Altos del Golán sirios.

msm/hnb