ONU: 127 muertos en ataques israelíes en Líbano, pese a la tregua

La ONU ha alertado que los ataques del régimen israelí en el Líbano han provocado la muerte de 127 civiles, pese al alto el fuego vigente desde 2024.

“Los ataques del Ejército israelí han provocado la muerte de al menos 127 civiles en Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego”, ha afirmado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Thameen Al-Kheetan, al detallar el aumento de los bombardeos y la destrucción de bienes civiles.

Al-Kheetan ha recordado que, la semana pasada, al menos trece civiles, incluidos once niños, murieron en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Ain al Hilwé, cerca de Sidón, uno de los ataques más mortíferos desde la firma del alto el fuego.

Ha subrayado que todas las víctimas documentadas eran civiles, lo que genera “serias preocupaciones sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario”.

De igual manera, el portavoz de ACNUDH ha reclamado “investigaciones rápidas e imparciales” sobre este y otros incidentes que impliquen violaciones del Derecho Internacional Humanitario, y ha subrayado que los responsables deben ser llevados ante la justicia.

Además, el portavoz ha advertido que los ataques israelíes han destruido infraestructuras civiles, incluidas viviendas, carreteras e industrias, y han afectado gravemente los esfuerzos de reconstrucción y el retorno de los desplazados internos, que superan las 64 000 personas en el sur del país.

Ha denunciado la construcción de un muro israelí en territorio libanés que deja inaccesibles 4 000 metros cuadrados, vulnerando el derecho de la población a regresar a sus tierras.

Por último, Al-Kheetan ha destacado que un verdadero cese de hostilidades y la rendición de cuentas por violaciones del Derecho Internacional Humanitario son esenciales para proteger los Derechos Humanos de los civiles en la región.

Desde el pasado noviembre de 2024, tras la entrada en vigor de la tregua entre el movimiento de Resistencia libanesa Hezbolá e Israel, el régimen de Tel Aviv ha violado más de 7300 veces el alto el fuego pactado entre las dos partes.

mep/rba