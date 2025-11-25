Desde gasoducto hasta ferrocarril: Irán y Pakistán pactan afianzar nexos

Irán y Pakistán abogan por continuar las cooperaciones económicas y diplomáticas, además de reforzar el comercio y la conectividad bilateral.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, durante una reunión mantenida el martes con el secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reafirmó la solidaridad de Pakistán con Irán ante la agresión israelí en junio pasado y prometió un continuo apoyo diplomático y político.

El máximo cargo de seguridad de Irán viajó el lunes a Islamabad con el fin de profundizar la cooperación bilateral y avanzar en acuerdos conjuntos, con un fuerte enfoque en la seguridad regional, la gestión fronteriza, la lucha contra el terrorismo, el comercio y cuestiones que afectan al mundo islámico.

Tras recordar su reciente encuentro con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el mandatario paquistaní calificó como una “señal positiva” el intercambio de mensajes entre los dos países.

Zardari subrayó la necesidad de fortalecer el comercio y la conectividad, incluyendo las conexiones ferroviarias.

Durante la recepción, destacó el avance de las negociaciones del proyecto conjunto del gasoducto, considerándolo uno de los ejes clave de cooperación entre los dos vecinos.

Por su parte, Lariyani agradeció a Pakistán por su apoyo humanitario y diplomático, destacando los nuevos pasos hacia el logro del objetivo comercial de 10 mil millones de dólares.

En la reunión, ambas partes analizaron el fortalecimiento de la cooperación regional, la continuidad de las consultas y la expansión de las relaciones económicas.

En su viaje a Pakistán, Lariyani también mantuvo reuniones por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente de la Asamblea Nacional, Sardar Ayaz Sadiq.

Pakistán, el vecino más poblado de Irán, se ha comprometido junto con Teherán a aumentar el comercio bilateral —que actualmente alcanza unos 3000 millones de dólares— a 10 000 millones de dólares, eliminando barreras y aplicando una planificación específica.

