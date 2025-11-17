Expremier bangladesí Hasina, condenada a muerte por reprimir protestas

Un tribunal especial de Bangladés condena a muerte a la expremier Sheik Hasina por crímenes de lesa humanidad, en medio de fuertes protestas populares.

Un tribunal especial de Bangladés ha condenado este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, tras declararla culpable de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de protestas estudiantiles que provocaron la caída de su Gobierno en 2024.

El Tribunal Internacional de Crímenes determinó que Hasina incitó a ejecuciones extrajudiciales y ordenó el uso de fuerza letal contra los manifestantes. Al anunciarse el veredicto, familiares de las víctimas estallaron en aplausos.

Desde su exilio en Nueva Delhi, Hasina rechazó la decisión y acusó al tribunal de actuar con intencionalidad política.

Horas antes del fallo, los manifestantes se concentraron frente a la antigua residencia familiar de Hasina en Dhanmondi. Medios locales mostraron incendios en las calles y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El domingo, cócteles molotov estallaron en Dacca, lo que obligó a desplegar vehículos blindados y unidades antidisturbios alrededor del tribunal.

El hijo de Hasina advirtió que los simpatizantes del partido bloquearán las elecciones, si no se levanta la prohibición contra la Liga Awami, el partido de la ex primera ministra, alertando sobre un posible incremento de la violencia previa a los comicios.

Hasina lideró la política bangladesí durante más de una década, hasta su derrocamiento en 2024 tras protestas masivas. Su partido ha sido suspendido mientras continúan los juicios contra ella y varios de sus dirigentes.

El Gobierno interino, encabezado por Muhammad Yunus, aseguró que estos procesos buscan restablecer la rendición de cuentas y la confianza pública.

