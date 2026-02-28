‘Afganistán debe escuchar el llamado a la contención y la negociación’

Afganistán se ha inclinado a ciertos ejes de la región que buscan la desestabilización, pero, ahora, debe decidir por contención y negociación con Pakistán, dice un experto.

Crece la tensión entre Pakistán y Afganistán, con intercambios de fuego y ataques mutuos. Islamabad declara la guerra abierta al gobierno talibán, mientras Kabul afirma haber lanzado represalias por los bombardeos previos de Pakistán.

Al respecto, el analista internacional Daniel Lobato en una entrevista concedida este viernes a HispanTV ha dado su punto de vista.

“Afganistán tiene que decidir qué es lo que va a hacer en el presente y en el futuro...La realidad es que alimenta a grupos terroristas que actúan contra Pakistán e Irán” en coincidencia con las agendas del imperio, ha dicho Lobato.

Según el experto, también está la cuestión de los millones de refugiados afganos en Pakistán e Irán, que han sido muy amablemente acogidos por dichos países, tras más de veinte años de atrocidades de EE.UU., pero que muchas veces, ellos (afganos) han desbordado las capacidades de Irán y Pakistán, e incluso han desestabilizado los países que los han acogido.

“Esperemos que oiga el llamado de todas las fuerzas, el Gobierno de China, de Irán, las organizaciones palestinas a la contención, a la negociación”, ha dicho.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha destacado este viernes en su cuenta de X que, “en el bendito mes de Ramadán, tiempo de moderación y de fortalecimiento de la solidaridad en el mundo islámico, resulta oportuno que Afganistán y Pakistán gestionen y resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo”.

Asimismo, el jefe de la Diplomacia persa ha expresado la disposición de Teherán a ayudar a “facilitar el diálogo” para aliviar las crecientes tensiones entre Afganistán y Pakistán.

Fuente : HispanTV Noticias

