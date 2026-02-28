23,8 millones de mexicanos están excluidos del sistema laboral del país azteca

En México, el 74 % de los ciudadanos del país enfrentan barreras que les impiden acceder a un empleo digno.

De acuerdo a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en México actualmente las personas excluidas del trabajo —desempleadas o por dedicarse a labores domésticas de cuidado— suman 23,8 millones.

Analistas señalan que las personas que están excluidas del sistema laboral no lo están porque no quieran o no necesiten trabajar, sino porque no hay trabajo o porque las labores de cuidar su hogar se lo impiden.

Los expertos coincidieron en que el Gobierno debe motivar a la iniciativa privada para que esta a su vez pueda generar más oportunidades laborales para todos, incluyendo a quienes tienen tareas del hogar.

La exclusión laboral no solo es no tener trabajo, sino también las barreras estructurales que impiden una vida digna y un desarrollo económico justo.

Lizeth Coello, Chiapas México.

zmo/ctl