Informe: Israel enfrenta escasez de misiles interceptores

Israel enfrenta una creciente escasez de misiles interceptores para su defensa aérea, según el canal 14 de dicho régimen.

Israel tiene una limitada reserva de misiles Arrow y Honda de David, y el factor que más le preocupa es el tiempo para su supuesta producción.

El régimen sionista tiene una serie de frentes abiertos, por lo que la defensa será primordial en la protección de sus infraestructuras estratégicas, de acuerdo a la fuente.

En septiembre de 2025, The Wall Street Journal informó que el Pentágono estaba presionando a los fabricantes de misiles para que aumentaran la producción a un ritmo sin precedentes, instándolos a duplicar o incluso cuadriplicar su producción.

Sin embargo, el reporte indica que incluso si EE.UU. pudiera reponer significativamente su inventario de interceptores THAAD, Israel podría no estar en condiciones de asumir el mismo nivel de apoyo estadounidense debido a las prioridades que otorga Washington a otras regiones, entre ellas China.

