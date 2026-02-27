Ynet: ejército israelí avisa sobre el alto coste de una guerra con Irán

Un comandante de alto rango israelí ha advertido en privado a las altas autoridades israelí sobre las devastadoras consecuencias de una posible guerra con Irán.

El portal israelí Ynet informó el jueves que el jefe del estado mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, ha optado por guardar silencio público sobre las posibles consecuencias para la seguridad de Israel si Estados Unidos lanzara una agresión contra Irán en medio del refuerzo militar estadounidense sin precedentes en la región desde 2003.

Sin embargo, en conversaciones a puerta cerrada, Zamir ha presentado y enfatizado ante los líderes políticos las implicaciones y los riesgos de dicha campaña, añadió el informe.

“Los militares se cuidan de no informar sobre el asunto, ante la presión de la cúpula política para que no se hagan públicas las implicaciones y los riesgos de la medida”, reportó Ynet, en referencia a la presión ejercida sobre el ejército por el gabinete extremista del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Conforme al reporte, existe la creencia en círculos del ejército israelí de que una escalada entre Estados Unidos e Irán podría conducir a una “guerra de desgaste” que incluiría devastadores ataques con misiles iraníes contra objetivos israelíes en los territorios ocupados palestinos.

“Esta guerra de desgaste podría durar muchos meses, y el principal coste recaería sobre la economía israelí”, afirma el reporte, y advierte que, tras cualquier agresión estadounidense, también podrían dispararse misiles contra objetivos israelíes desde el Líbano, Yemen e Irak.

El público israelí teme que cualquier nueva guerra pueda provocar una destrucción aún mayor dentro de los asentamientos israelíes que la causada en junio del año pasado como consecuencia de ataques de represalia de Irán durante el conflicto de 12 días con Israel.

Los israelíes temen las consecuencias de otro conflicto con Irán

Mientras tanto, según Ynet, el ejército israelí no hace nada para tranquilizar a la población, ya que “el flujo constante de informes sobre otro avión estadounidense aterrizando en Israel y otro destructor entrando en el Mediterráneo no hace más que aumentar la ansiedad israelí”.

El jueves, el diario Haaretz habló con varios ciudadanos israelíes que aún luchan por volver a la normalidad tras el impacto de la guerra de 12 días. Según el informe, cientos de colonos israelíes aún no han regresado a sus asentamientos ocho meses después de la guerra con Irán.

Ese creciente temor se debe a la constante retórica bélica del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en medio del despliegue militar masivo estadounidenses cerca de las costas iraníes.

Inteligencia israelí: EEUU solo podría sostener 4 o 5 días de ataques contra Irán

Un informe de Financial Times, publicado el martes y citando a la inteligencia israelí, advirtió que el actual potencial militar de Estados Unidos solo es suficiente para “cuatro o cinco días” de intensos ataques aéreos contra Irán, mientras que el país norteamericano podría mantener una semana de bombardeos de menor intensidad.

Teherán ha respondido a la retórica bélica de Washington, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz. La República Islámica también ha avisado que cualquier mínima agresión de EE.UU. desatará una “guerra regional” a gran escala.

