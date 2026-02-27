Congreso de EEUU busca restringir poderes de Trump para atacar Irán

Los demócratas y algunos republicanos del Congreso planean forzar la votación de resoluciones que restringen poderes de Trump para atacar Irán sin aval del Legislativo.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, y otros seis líderes del partido Demócrata y de comités emitieron el jueves un comunicado conjunto anunciando sus planes para forzar la votación de la resolución sobre poderes de guerra contra Irán “tan pronto como el Congreso vuelva a sesionar la próxima semana”, según informó Washington Times.

Esta legislación exige al presidente del país, Donald Trump, “justificar el uso de la fuerza militar contra Irán”, según el comunicado, que tacha de “imprudente” emprender una guerra contra el país persa por el republicano “sin comprender plenamente todos los riesgos que conlleva para nuestros militares y la escalada de la violencia”.

Desde el Senado también se esfuerzan por tomar el mismo paso para obligar al magnate republicano recibir el aval del Congreso antes de cualquier acción contra Teherán.

“No deberíamos enviar a nuestros hijos e hijas a otra guerra” en Asia Occidental, declaró el jueves el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, uno de los impulsores de la iniciativa que probablemente se pondrá a votar la próxima semana.

Esto se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos e Irán, debido al masivo refuerzo militar estadounidense en Asia Occidental y la repetida amenaza de Trump de atacar militarmente el suelo iraní si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Todo a pesar de que los dos países se involucran en un proceso diplomático para lograr un pacto y mientras que Teherán ha mostrado una y otra vez su apuesta por la diplomacia para resolver la controversia, aunque ha dejado claro que responderá cualquier mínima agresión en su contra.

El senador Kaine indicó que algunos de sus electores de Virginia prestan servicio en el portaviones USS Gerald R. Ford, que ha partido de Latinoamérica rumbo a Asia Occidental para sumarse a otros activos militares estadounidenses desplegados desde enero en la zona para presionar a Irán.

“Estos hombres no son la guardia real de Trump para enviarlos por todo el mundo cuando quiera”, dijo el Sr. Kaine en alusión a los marineros estadounidenses.

El líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer, demócrata por Nueva York, denunció la falta de sinceridad y transparencia de la Administración Trump respecto a su objetivo en Irán.

Republicanos también exigen más transparencia

“He solicitado una sesión informativa clasificada que defina la misión en Irán. A falta de nueva información, apoyaré la resolución sobre los Poderes de Guerra en la Cámara de Representantes la próxima semana”, declaró el representante Warren Davidson, republicano por Ohio, en redes sociales.

El republicano dejó claro que “la guerra requiere la autorización del Congreso. Hay acciones que no llegan a ser bélicas, pero no se ha demostrado su validez”.

Guerra con Irán es innecesaria, peligrosa y un gran desastre

Por su parte, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, —uno de los impulsores de la resolución para restringir poderes de guerra de Trump— ha calificado constantemente una posible guerra con Irán de innecesaria, peligrosa y un “gran desastre”. Argumenta que una intervención militar sería un “terrible error” y sostiene que no existe ningún escenario en el que se deban desplegar tropas terrestres estadounidenses en Irán.

