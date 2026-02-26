El-Baradei avisa a EEUU de terribles costos de una guerra con Irán

El exjefe de la agencia de control nuclear de la ONU Mohamad El Baradei ha advertido a EE.UU. sobre las “terribles” consecuencias de librar otra guerra contra Irán.

“Estados Unidos está tocando cada vez más intensa los tambores de guerra contra Irán”, escribió el miércoles el exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en una publicación en su cuenta de X.

The #US is intensifying the drumbeat of war against #Iran, with zero explanation of the non existent legal authority to use force and zero evidence of an “imminent threat” other than hypothetical scenarios based on possible future intentions…



All Wars, including “wars of… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 25, 2026

Advirtió que un conflicto con Irán tendría graves repercusiones. “Todas las guerras, incluidas las ‘guerras de elección’, tienen costos terribles. Esa es la razón de las restricciones y limitaciones establecidas por las normas internacionales […]”, añadió El Baradei.

El jurista y diplomático egipcio denunció la falta de justificación de Washington para usar la fuerza militar para destruir el programa nuclear iraní. “[EE.UU. no había proporcionado] ninguna explicación sobre la inexistente autoridad legal para usar la fuerza ni ninguna prueba de una ‘amenaza inminente’, salvo escenarios hipotéticos basados ​​en posibles intenciones futuras […]”, dijo.

Su advertencia se produjo en un contexto de tensiones entre Estados Unidos e Irán debido al refuerzo militar estadounidense en aguas de la región, cerca de Irán, y la repetida amenaza del presidente Donald Trump de atacar militarmente el suelo iraní si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el republicano acusó, sin pruebas, a Irán de “perseguir siniestras ambiciones nucleares” a pesar de que Teherán ha asegurado una y otra vez que no busca dotarse de armas nucleares y está lista para tomar todas las medidas necesarias para comprobarlo.

Asimismo, Trump señaló a Teherán, otra vez sin aportar pruebas, de haber “desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa” y sus bases en el extranjero, además de estar “trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”.

Irán calificó esas declaraciones como “grandes mentiras”, y pidió al mundo a no dejarse engañado por la masiva campaña de desinformación de EE.UU. que buscan presentar al país persa como una amenaza.

El ruido de sables se produce a pesar de que ambas partes se reúnen este jueves en Ginebra (Suiza) para realizar la tercera ronda de conversaciones nucleares indirectas, bajo mediación de Omán.

Anteriormente, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, afirmó que era posible llegar a un acuerdo “justo y equitativo” sobre los asuntos pendientes, pero enfatizó que ello depende de la seriedad de Washington y su disposición para priorizar la diplomacia.

Asimismo, Araqchi, quien encabeza la delegación iraní, subrayó que las Fuerzas Armadas del país estaban preparadas para cualquier escenario y añadió: “El objetivo es prevenir una guerra. Cuando uno está preparado para una guerra, puede prevenirla”.

El mes pasado, El Baradei, premio Nobel de la Paz, también condenó la escalada de amenazas militares estadounidenses contra Irán, advirtiendo que esta retórica evoca los preparativos para la invasión sangrienta e ilegal de Irak en 2003.

“Las continuas amenazas unilaterales de un ataque militar contra Irán, en ausencia de cualquier peligro claro y presente y en violación del derecho internacional, evocaban la misma escena sombría antes de la guerra ilegal e inmoral de Irak”, escribió el egipcio en X.

Se refería a la afirmación que las potencias occidentales hicieron entonces de que Bagdad poseía “armas de destrucción masiva” para justificar la inminente invasión del país árabe liderada por Estados Unidos. La invasión costó miles de vidas, aunque posteriormente se demostró que la afirmación era falsa.

ftm/hnb