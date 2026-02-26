Grupos iraquíes advierten a EEUU sobre ocupación e interferencia

El Comité de Coordinación de la Resistencia Iraquí, alertó que tomará medidas si Estados Unidos continúa ocupando el país y dictando su voluntad a la nación.

En una declaración publicada el miércoles, el Comité de Coordinación de la Resistencia Iraquí, una agrupación de seis grupos antiterroristas, criticó a Washington por no cumplir con sus compromisos bajo un acuerdo con Bagdad, que estipula la retirada de todas las fuerzas extranjeras del territorio iraquí.

Además, denunció a las fuerzas de ocupación por violar el espacio aéreo iraquí y plantear una amenaza a la seguridad y la estabilidad del Iraq en una “flagrante violación” de la soberanía y la dignidad nacional del país.

Las acciones estadounidenses en Irak “no nos dejan otra opción que asumir nuestras responsabilidades legales y morales y adoptar posiciones acordes con la dignidad de nuestro pueblo y su legítimo derecho a poner fin a la ocupación, si las fuerzas estadounidenses insisten en mantener su presencia e imponer su voluntad en el país”, añadió.

También en su declaración, el comité de resistencia condenó la interferencia estadounidense en los asuntos internos de Irak, diciendo que Washington determina qué figuras políticas pueden asumir posiciones en el gobierno.

Se refería a la oposición de Estados Unidos al regreso al cargo de Nuri al-Maliki, ex primer ministro iraquí.

Estados Unidos amenazó con imponer sanciones contra individuos e instituciones iraquíes si Maliki asumía el cargo de primer ministro.

Los últimos informes indican que Estados Unidos ha dado al mayor bloque parlamentario de Irak hasta el 27 de febrero para retirar la candidatura de Maliki, quien ha prometido no dar un paso al costado.

Durante más de dos décadas, los grupos de resistencia iraquíes han estado presionando para que se ponga fin a la presencia de fuerzas extranjeras en Irak después de una invasión del país por parte de una coalición liderada por Estados Unidos en una flagrante violación del derecho internacional basada en falsas afirmaciones de posesión de armas de destrucción masiva.

El ejército estadounidense ha tenido aproximadamente 2500 soldados en Irak en lo que llama una capacidad de asesoramiento y asistencia desde diciembre de 2021, cuando Washington anunció el fin del papel de combate estadounidense allí.

ght/hnb