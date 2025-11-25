Irán incauta gran cargamento de armas de grupos contrarrevolucionarios

Las fuerzas del CGRI de Irán anuncian la incautación de un importante cargamento de material bélico perteneciente a grupos contrarrevolucionarios.

Los soldados de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, han descubierto y han confiscado este martes un cargamento pesado de material destinado a actividades contra la seguridad, perteneciente a grupos contrarrevolucionarios, cuando era trasladado al interior del país por la zona fronteriza de Torgor, en el condado de Urmia.

El cargamento incluía cantidades significativas de explosivos, armas y municiones de guerra, entre ellas 198 bombas explosivas que los delincuentes y elementos terroristas pretendían introducir en el país para generar inseguridad.

Sin embargo, gracias a la vigilancia y la rápida actuación de los soldados de la Organización de Inteligencia del CGRI, los responsables no pudieron alcanzar sus objetivos.

