Decenas de miles protestan en Siria contra la violencia sectaria

Miles de sirios se manifestaron en la ciudad de Latakia para denunciar la violencia sectaria y para exigir mayor autonomía para su región.
La protesta tiene lugar en un contexto de creciente tensión social, después de que un llamado del líder alauita Sheikh Ghazal Ghazal impulsara a la población, a alzar la voz contra la violencia y el desplazamiento forzado que afecta a los ciudadanos.
La protesta ha sido respondida con dureza por las fuerzas del gobierno de transición sirio, que intentaron dispersar a los manifestantes mediante disparos. Se reportan varios heridos.
Las protestas responden principalmente a un ataque masivo contra civiles alauitas perpetrado hace dos días por milicias tribales, respaldadas por el gobierno. Los atacantes entraron a un barrio en Homs, incendiaron casas y tiendas, vandalizaron vehículos y dispararon de manera indiscriminada contra los residentes. Esta manifestación ha sido la más grande, tras la llegada al poder del gobierno de transición.
zmo/rba