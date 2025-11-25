Decenas de miles protestan en Siria contra la violencia sectaria

Decenas de miles se manifestaron en varias ciudades de Siria, en protesta contra la violencia sectaria, en especial contra los alauitas.

Miles de sirios se manifestaron en la ciudad de Latakia para denunciar la violencia sectaria y para exigir mayor autonomía para su región.

La protesta tiene lugar en un contexto de creciente tensión social, después de que un llamado del líder alauita Sheikh Ghazal Ghazal impulsara a la población, a alzar la voz contra la violencia y el desplazamiento forzado que afecta a los ciudadanos.

La protesta ha sido respondida con dureza por las fuerzas del gobierno de transición sirio, que intentaron dispersar a los manifestantes mediante disparos. Se reportan varios heridos.

Las protestas responden principalmente a un ataque masivo contra civiles alauitas perpetrado hace dos días por milicias tribales, respaldadas por el gobierno. Los atacantes entraron a un barrio en Homs, incendiaron casas y tiendas, vandalizaron vehículos y dispararon de manera indiscriminada contra los residentes. Esta manifestación ha sido la más grande, tras la llegada al poder del gobierno de transición.

zmo/rba