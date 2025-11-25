HAMAS entrega a la Cruz Roja el cuerpo de otro retenido israelí

HAMAS entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de otro retenido israelí recuperado de entre los escombros en la Franja de Gaza.

Las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, el ala militar del movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (Hamás), han anunciado que este martes entregaron al CICR el cuerpo de uno de los cautivos israelíes que habían encontrado en el centro de la Franja de Gaza.

La operación, realizada en el marco del acuerdo de intercambio, ha terminado con éxito con colaboración de los combatientes de Saraya Al-Quds (Brigadas de Al-Quds), rama militar del movimiento Yihad Islámica Palestina.

Asimismo, Saraya Al-Quds ha anunciado que entregará esta noche de martes el cuerpo de otro de los retenidos del régimen israelí, conforme a los protocolos establecidos.

Según Saraya Al-Quds, el cuerpo del detenido israelí fue hallado anoche (el lunes) en el centro de Gaza.

Hamas has released footage showing the recent handover of a hostage’s body to the Red Cross in central Gaza. pic.twitter.com/eEr2is8wO1 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 25, 2025

Esto ocurre mientras la Resistencia palestina continúa cumpliendo los principios del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel el 11 de octubre, en tanto que el régimen usurpador enfrenta crecientes acusaciones a nivel mundial por violar la tregua.

Previamente, la Oficina de Medios de Gaza confirmó que Israel violó unas 500 veces a la tregua desde el octubre, dejando 342 palestinos muertos y otros 857 heridos, la mayoría niños y mujeres.

arz/rba