Irán: Israel impide una región libre de armas de destrucción masiva

El canciller iraní advirtió que el arsenal nuclear de Israel constituye el principal obstáculo para lograr un Asia Occidental libre de armas de destrucción masiva.

Estas declaraciones fueron efectuadas en la trigésima Conferencia de Estados Partes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya.

Seyed Abás Araqchi denunció que la agresión militar israelí, del pasado mes de junio, contra Irán, no solo fue una clara violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que asestó un serio golpe al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Araqchi también destacó que la Convención sobre las Armas Químicas es el tratado de desarme más exitoso del mundo.

Finalmente, recordó que Irán ha expresado en numerosas ocasiones, a través de canales formales, su preocupación por los casos de incumplimiento o retrasos en la consumación de las obligaciones por parte de diferentes países, especialmente Estados Unidos.

