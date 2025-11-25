Venezuela da ultimátum a aerolíneas internacionales para retomar servicios

Venezuela amenaza con suspender el derecho de tráfico de aerolíneas internacionales en 48 horas si no reanudan sus vuelos al país bolivariano.

Mediante un comunicado emitido el lunes, la autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) dio un plazo de 48 horas para que las aerolíneas extranjeras reanuden sus actividades en Venezuela.

La INAC advirtió que revocará los derechos de tráfico en Venezuela, con los que se otorgan posiciones para aterrizar y despegar en sus aeropuertos, si las compañías no retoman las operaciones suspendidas.

Tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe, algunas aerolíneas suspendieron sus actividades en el país bolivariano.

Entre dichas aerolíneas figuran la colombiana Avianca, así como la brasileña Gol, la portuguesa TAP Air Portugal, la española Iberia, además de Latam Airlines y Turkish Airlines.

El domingo, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, la FAA emitió un aviso urgente en el que instó a las aerolíneas a “extremar la precaución” al atravesar el espacio aéreo de Venezuela. La agencia justificó la alerta por el “deterioro de la situación de seguridad” y el aumento de la actividad militar en la región.

El lunes, las principales aerolíneas de Venezuela anunciaron que mantienen sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, con total normalidad, pese a la advertencia de la FAA.

Desde el pasado agosto, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10 000 militares en el Caribe so pretexto de luchar con narcotráficos.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado vínculos con los carteles de narcotráficos, acusando a EE.UU. de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

msr/mrg