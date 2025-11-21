Venezuela: EEUU busca convertirnos en su “estado 51”: eso jamás ocurrirá

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que Estados Unidos busca convertir al país suramericano en su “estado número 51”.

“Nosotros seguiremos siendo una república independiente, jamás seremos estado de ningún otro país, jamás, y nuestro pueblo jamás obedecerá órdenes de un puñado de apátridas, bandidos, y una bandolera que prometen ser el estado 51”, destacó el viernes Rodríguez en la entrega del Premio Nacional de Historia en Caracas (capital), citado por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, la funcionaria venezolana aseguró que el pueblo venezolano “jamás obedecerá las órdenes de un puñado de traidores apátridas y bandidos”.

También, resaltó que los venezolanos son sus libertadores y están todos los días trabajando, a pesar de dos meses de “campaña psicológica incesante” lanzada por parte de Washington.

#UltimaHora Una bandida pretende convertir a Venezuela en el estado numero 51 de EEUU 🚨#LoDijo la VP Delcy Rodriguez.



Maria Corina Machado es hoy la peor villana del pueblo venezolano. Asi pasará a la historia. #20nov pic.twitter.com/5GlVZVwtjc — Marta Reyes 🇻🇪 (@MartaReyes52916) November 21, 2025

“Porque cuando el pueblo no ha estado en el poder político, ha estado en la calle batallando, nunca se ha entregado, nunca, nunca los hemos visto renunciando a su esperanza, renunciado a su porvenir y hoy que somos poder político, el pueblo está resuelto y decidido a no entregarlo”, reiteró.

Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha atacado pequeñas embarcaciones en el Caribe, cerca de Venezuela, alegando sospechas de narcotráfico. Por su parte, Caracas califica estas acciones como “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

Caracas, por su parte, considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

msr/tmv