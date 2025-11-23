EEUU eleva tensiones con aviso a vuelos comerciales sobre Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. ha emitido un aviso para los vuelos comerciales sobre sobrevolar el espacio aéreo controlado por Venezuela.

En medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió un aviso urgente en el que insta a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al atravesar el espacio aéreo de Venezuela. La agencia justificó la alerta por el “deterioro de la situación de seguridad” y el aumento de la actividad militar en la región.

El comunicado se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo (FIR) que abarca el aeropuerto internacional de Maiquetía y un amplio sector del Caribe meridional. Según la FAA, “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, extendiendo el peligro incluso a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro del área afectada.

La advertencia señala que la situación podría implicar riesgos tanto durante el sobrevuelo como en las fases críticas de llegada y salida en los aeropuertos de la región.

Esta alerta de carácter amplio coincide con la creciente presencia de activos militares estadounidenses en aguas cercanas a la costa venezolana, un hecho que ha elevado las preocupaciones sobre una posible escalada de las presiones y amenazas de Washington contra Caracas.

A finales del pasado octubre, Trinidad y Tobago y EE.UU. llevaron a cabo otro ejercicio militar conjunto en la isla de Trinidad, a menos de 40 kilómetros de las costas de Venezuela. El Gobierno venezolano condenó esas maniobras, calificándolas de “provocación hostil” y de grave amenaza a la paz regional.

En respuesta a esta provocación, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de todos los acuerdos de cooperación energética y gasífera con Trinidad y Tobago.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó desde agosto tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y alrededor de 4500 infantes de marina en la región.

No obstante, Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

arz/rba