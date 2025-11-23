Ejército israelí viola la tregua y cruza la “línea amarilla” en Gaza

Gazatíes denuncian que Israel movió 300 m la línea de tregua, dejó familias atrapadas y elevó la tensión ante una posible ruptura del acuerdo.

En las últimas 48 horas, autoridades gazatíes han denunciado que el ejército israelí desplazó hacia el oeste los hitos de la llamada línea amarilla, la demarcación acordada en el alto el fuego que delimita hasta dónde se replegaron las tropas israelíes. El avance ha alcanzado hasta 300 metros en zonas de la ciudad de Gaza como Al-Shaaf, Al-Nazzaz y Baghdad, dejando a decenas de familias atrapadas sin poder abandonar sus viviendas.

HAMAS calificó este movimiento como una “violación clara del alto el fuego”. Israel mantiene una política sistemática de incumplimiento, al contrario que las facciones palestinas, las cuales siguen comprometidas con los términos del acuerdo, incluida la devolución de los cuerpos de prisioneros israelíes.

Israel defiende que las maniobras responden a actividades hostiles y a intentos de cruce por parte de militantes. Sin embargo, las organizaciones humanitarias alertan que este cambio dificulta aún más el retorno de los desplazados y agrava la situación civil.

Cerca de las proximidades de la nueva línea marcada por el Ejército israelí, es evidente la tensión y la incertidumbre de las familias que temen otro desplazamiento forzado. Las autoridades locales piden garantías internacionales para frenar estas violaciones y proteger a los civiles.

Huda Hegazi, Gaza.

